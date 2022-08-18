Nijerya'da bir tapınakta 20 kişinin cesedi bulundu
Nijerya'nın Edo eyaletinde bir tapınakta 20 kişinin cesedinin bulunduğu bildirildi.
Nijerya'nın Edo Eyaleti Polis Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Jennifer İwegbu, yaptığı açıklamada, polisin, Benin şehrinde bir tapınağa baskın düzenlediğini belirtti.
İwegbu, baskında aralarında 3 kadın ve 2 çocuk olmak üzere 20 kişinin mumyalanmış cesedinin bulunduğunu kaydetti.
İwegbu, olaya ilişkin 3 kişinin yakalandığını aktararak, kaçan diğer zanlıların bulunması için bölgede yoğun çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
Nijerya'da büyü yoluyla zengin olma hayali kuran kişiler, büyücülerin sözde ayinde kullanacağı kanı temin etmek için cinayet işliyor.
Video Haberler
- O anlar saniye saniye kamerada
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Azerbaycan’da farklı noktalarda orman yangını
- Ümraniye'de bir garip olay
- Telefon batarya bir anda elinde patladı: İşte o anlar
- Örümcek adam İstanbul'da
- Vitessiz bisileti bırakıp vitesli olanı çaldı
- Adana'da lastik deposunda yangın : 2 yaralı
- Motokurye kanala düştü; O anlar kamerada
- Doğuş Üniversitesi öğrencilerine soruşturma açıldı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Paylaşımını sildi, danışmanını suçladı
- Seçimler Bozdağ’ın kardeşine emanet
- Trafikte yeni kurallar; artık izin yok
- Kur uçtu, dolar zirveyi gördü!
- Son nokta konuldu, bir tarih öne çıkıyor
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Sahneye atlayan genç gözaltına alınmış
- 'Erdoğan dönemi biterse...'
- CHP'den, iktidara 'normalleşme' adımı tepkisi
- İstanbul'da İYİ Partililere saldırı