Nijerya'da camiye silahlı saldırı: 5 kişi öldü

05 Eylül 2022 Pazartesi, 09:22

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram, Borno eyaletine bağlı Ngulde bölgesinde sabah namazı için toplananlara ateş açtı.

Saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi kaçırıldı ve yaralandı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde, 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.