Nijerya'da kilise saldırısında ölenler için 'ulusal yas'
Nijerya'nın güneyinde dün bir kiliseye düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenler için 7 günlük "ulusal yas" ilan edildi.
Ondo Eyaleti Valisi Rotimi Akeredolu, dün, eyaletin Owo bölgesindeki bir kiliseye düzenlenen saldırının ardından hastanelerde tedavisi süren yaralıları ziyaret etti.
Akeredolu, burada yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenler için 7 günlük ulusal yas ilan edildiğini belirterek, bu sürede eyaletteki tüm bayrakların yarıya indirileceğini ifade etti.
Saldırının herhangi bir toplumda olabilecek en alçakça eylem olduğunu vurgulayan Akeredolu, "Bu olanlar trajik. Kalifiye olmanın daha iyi bir yolu yok. İşte en trajik ve korkunç olay." ifadesini kullandı.
Dün, Nijerya'nın Ondo eyaletinde, kimlikleri belirlenmeye çalışılan silahlı kişilerin Owo bölgesindeki Katolik kilisesinde ibadet eden sivillere yönelik düzenlediği saldırıda en az 50 kişi hayatını kaybetmişti.
Video Haberler
- Asker eğlencesinde yolu kapatıp meşale yaktılar
- Fare kurabiyelerin üstünde gezdi
- Besici isyan etti: 'Et ve süt fiyatı çok artacak'
- Bu çileğin kilosu 200 TL: 'Yerini kimseye söylemiyorlar
- Afgan Milat'ı vurdular: 4 gözaltı
- Kayseri'de işçi servisleri çarpıştı: 7 kişi yaralı
- ‘Hortumculuk bizi tüketti’
- Rize'de teras yangını korkuttu
- Esenyurt'ta çatışma: 1'i ağır 3 yaralı
- Demir hırsızları esnafı isyan ettirdi: 'Ben uğraşsam...'
En Çok Okunan Haberler
-
- Oyuncu İlker Kurt hayatını kaybetti
- Başsavcı Demiral hayatını kaybetti
- 3600 ek gösterge ile ilgili yeni gelişme
- Yolcu garantisi için kapatılacakmış
- Okulda dansöz oynattılar!
- ‘Bira kutusu’nu bırak Diyanet’in haline bak!
- Kapalı toplantıda itiraf üstüne itiraf!
- AKP MKYK üyesinin eşi ve iki adamı çocukları dövdü!
- Otobüsteki tacizciden pişkin savunma
- AYM'den 'Millet İttifakı' kararı