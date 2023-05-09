Nijerya’da kiliseye silahlı baskın: 25 kişi kaçırıldı

Nijerya’nın Kaduna eyaletindeki bir kiliseye baskın düzenleyen silahlı saldırganların 25 kişiyi kaçırdığı belirtildi.

İHA
Yayınlanma: 09.05.2023 - 12:42
Nijerya’da kiliseye silahlı baskın: 25 kişi kaçırıldı
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Nijerya’nın Kaduna eyaletine bağlı Chikun bölgesindeki bir kiliseye Pazar günü ayin sırasında silahlı saldırganlar tarafından baskın düzenlendi.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, saldırganların kilisedeki 40 kişiyi kaçırdığı ancak 15 kişinin kaçmayı başardığı ifade edildi. Polisin rehin alınan kişileri kurtarmak için operasyon başlattığı öğrenildi.

Nijerya’nın kuzeybatısında ve orta kesimlerinde faaliyet gösteren ağır silahlı çeteler, fidye için toplu kaçırma olayları gerçekleştirerek insanları rehin alıyor. Kogi eyaletinde dün düzenlenen operasyonda silahlı saldırganların rehin aldığı 58 kişi kurtarılmıştı.


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