Nijerya'da köylere silahlı saldırılar düzenlendi: 18 çiftçi öldü

Nijerya'nın Zamfara eyaletinin başkenti Gusau'nun yakınlarında düzenlenen silahlı saldırılarda 18 çiftçinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

AA
11 Temmuz 2022 Pazartesi, 16:50
Nijerya'da köylere silahlı saldırılar düzenlendi: 18 çiftçi öldü
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Nijerya'da Zamfara Polis Sözcüsü Muhammad Shehu, yaptığı açıklamada, Gusau yakınlarındaki köylerde silahlı saldırılar düzenlendiğini belirtti.

Muhammad Shehu, saldırılarda 18 çiftçinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını ifade ederek, 14 kişinin de kaçırıldığını kaydetti.

Shehu, saldırılarda birçok evin yandığını belirterek, onlarca kişinin korkudan evlerini terk ettiğini anlattı.

Shehu ayrıca, saldırı bölgelerine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, olayla ilgili soruşturmalar başlatıldığını bildirdi.

Eyalet, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, güvenlik sorunları nedeniyle daha önce eyalette madencilik faaliyetlerini yasaklamıştı.

Eyalet Valisi Bello Matawalle, 26 Haziran'da eyalet sakinlerinin silahlı çetelere karşı kendilerini savunmaları için bireysel silahlanma çağrısı yapmıştı. Nijerya ordusu ve polis, bu karara tepki göstermişti.


Nijerya
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