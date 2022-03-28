Nijerya'da Lassa humması salgınında ölü sayısı 123'e yükseldi
Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC), Nijerya'da Lassa hummasından ölenlerin sayısının 123'e yükseldiği bildirildi.
Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) tarafından dün yapılan açıklamada hükümetin, ülke genelinde enfeksiyonları azaltmak için aldığı önlemler devam ederken bu yıl Nijerya'da Lassa hummasından yaşamını yitirenlerin sayısının 123'e yükseldiği bildirildi.
Açıklamada, bu Batı Afrika ülkesinde Ocak ayından bu yana toplam 659 doğrulanmış Lassa humması vakası bildirildiği belirtildi.
NCDC, bu rakamın içinde, Ocak ile Mart ayları arasında Lassa hummasına yakalanan 45 sağlık çalışanı da bulunduğunu söyledi. Şimdiye kadar Nijerya'nın 36 eyaletinden 23'ündeki 91 yerel yönetim bölgesinde hastalığa dair vakalar bildirdi.
NCDC, günümüze kadar kaydedilen toplam ölüm sayısı ile Lassa humması salgınında vaka ölüm oranının yüzde 18,7 olduğunu söyledi.
21-30 YAŞ ARASINI ETKİLİYOR
Hastalık kontrol merkezi, şimdiye kadar hastalıktan etkilenen baskın yaş grubunun 21 ila 30 yaş aralığında değiştiğini belirtti.
NCDC, Lassa virüsünün hayvan vektörü olan çok memeli sıçanın Batı Afrika bölgesi boyunca her yerde yaşadığını kaydetti ve bu nedenle komşu ülkeleri Lassa hummasının yayılması konusunda uyanık olmaya çağırdı.
Hastalık kontrol merkezi, hastalığın yayılmasını kontrol altına almak için alınan önlemlerin bir parçası olarak şu anda eyaletlere ve tedavi merkezlerine tıbbi müdahale ürünleri dağıttığını söyledi.
NCDC ocak ayında, ülkedeki salgına yanıt olarak ulusal çok sektörlü ve çok disiplinli Lassa humması acil durum operasyonları merkezini etkinleştirdiğini belirtmişti.
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