Nijerya'da maden sahasına saldırı: 17 kişi öldü, 4 kişi kaçırıldı
Nijerya'nın başkenti Abuja yakınlarındaki Niger eyaletinde bir maden alanına düzenlenen silahlı saldırıda 17 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi kaçırıldı.
Nijerya'da motosikletli silahlı kişilerin, Niger eyaletine bağlı Shiroro bölgesindeki Ajata Aboki köyünde Çinlilerin işlettiği bir maden alanına ateş açtığı belirtildi.
Saldırıda 7'si asker ve polis olmak üzere 17 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilen haberlerde, kaçırılan 4 kişinin Çin vatandaşı olduğu bilgisi yer aldı.
Niger Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Emmanuel Umar, olayı doğruladı ancak ölü sayısı hakkında bilgi vermedi.
Emmanuel Umar, olay bölgesine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, kaçırılanları bulmak için arama çalışmalarının başlatıldığını ifade etti.
Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde bu taşıtın kullanımı yasaklanmıştı.
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