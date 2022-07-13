Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 9 kişi kurtarıldı

Nijerya'nın Plateau eyaletinde silahlı çeteler tarafından rehin alınan 9 kişi operasyonlarla kurtarıldı.

AA
13 Temmuz 2022 Çarşamba, 14:39
Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 9 kişi kurtarıldı
Abone Ol google-news

Nijerya Ordusu Medya Operasyonları Direktörü General Benard Onyeuko, yaptığı yazılı açıklamada, ordunun 7-8 Temmuz'da Plateau eyaletine bağlı Ladi bölgesinde silahlı çetelere yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Onyeuko, ordunun operasyonlarla silahlı çete üyelerinin rehin aldığı 9 kişiyi kurtardığını kaydetti.

Operasyonlarda 2 çete elebaşını etkisiz hale getirildiğini aktaran Onyeuko, çok sayıda çete üyesinin de yaralı kaçtığını ifade etti.

 


Nijerya rehin kurtarıldı
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler