Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 9 kişi kurtarıldı

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 14:39

Nijerya Ordusu Medya Operasyonları Direktörü General Benard Onyeuko, yaptığı yazılı açıklamada, ordunun 7-8 Temmuz'da Plateau eyaletine bağlı Ladi bölgesinde silahlı çetelere yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Onyeuko, ordunun operasyonlarla silahlı çete üyelerinin rehin aldığı 9 kişiyi kurtardığını kaydetti.

Operasyonlarda 2 çete elebaşını etkisiz hale getirildiğini aktaran Onyeuko, çok sayıda çete üyesinin de yaralı kaçtığını ifade etti.