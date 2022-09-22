Nijerya'da silahlı saldırı: 14 kişi öldü
Nijerya'nın Benue eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti.
Nijerya'da Benue Eyalet Valiliğinin Güvenlik Konularındaki Özel Danışmanı Paul Hamba, yaptığı açıklamada, dün gece silahlı kişilerin eyaletin Mchia bölgesinde saldırı düzenlediğini belirtti.
Paul Hamba, saldırıda 14 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.
Öte yandan Nijerya ordusundan Tümgeneral Kevin Aligbe, saldırının ardından düzenlenen operasyonda, çok sayıda silahlı kişinin etkisiz hale getirildiğini söyledi.
Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.
Benue, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle şiddetli çatışmalara sahne oluyor.
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