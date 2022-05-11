Nijerya'da silahlı saldırı: 7 kişi öldü

11 Mayıs 2022 Çarşamba, 17:53

Nijerya'da Taraba Polis Sözcüsü Usman Abdullahi, yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin, eyaletin Takum bölgesindeki güvenlik kontrol noktasına saldırı düzenlediğini belirtti.

Usman Abdullahi, saldırıda 6 asker ve 1 polisin yaşamını yitirdiğini aktararak, 2 askerin de kaybolduğunu aktardı. Abdullahi, askerleri bulmak için çalışmalar başlatıldığını belirtti.

Abdullahi ayrıca, çoban ve çiftçiler arasında şiddet olaylarının yaşandığı eyaletin Tati köyüne de güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ifade etti.