Nijerya'da tekne battı: 2 ölü

Nijerya'nın Lagos eyaletinde bir yolcu teknesinin batması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi kayboldu.

cumhuriyet.com.tr
09 Temmuz 2022 Cumartesi, 22:19
Nijerya'da tekne battı: 2 ölü
Abone Ol google-news

Nijerya'nın Lagos eyaletinde Ikorodu bölgesinde bir yolcu bir teknesi battı.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve ilk yardım ekipleri sevk edildi. Ulusal Su Yolları Kurumu Müdürü Sarat Braimah olayın ardından bölgedeki arama kurtarma çalışmalarında 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 16 kişinin de kaybolduğunu söyledi.

Braimah teknedeki 16 kişinin de kaybolduğunu ve kayıp yolcuları bulmak için bölgede arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Geçtiğimiz Çarşamba günü de 20 kişilik bir yolcu teknesi, terminalin 200 metre uzağında aniden batmış ve kazada 2 kişi hayatını kaybetmişti.


Nijerya Lagos
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler