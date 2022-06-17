Nijerya'da terör operasyonu: 47 terörist etkisiz hale getirildi

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 47 üyesi etkisiz hale getirildi

AA
17 Haziran 2022 Cuma, 13:24
Nijerya'da terör operasyonu: 47 terörist etkisiz hale getirildi
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Nijerya Savunma Bakanlığı Sözcü Vekili Bernard Onyeuko, "Hadin Kai Operasyonu" kapsamında ordunun 12 Haziran'da Borno eyaletine bağlı Gazuwa bölgesinde teröristlere karşı operasyon düzenlediğini bildirdi.

Bernard Onyeuko, operasyonda aralarında örgütün elebaşlarının da bulunduğu 47 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Onyeuko, operasyonda teröristlerin rehin aldığı Chibok öğrencilerden Mary Dauda ve çocuğunun kurtarıldığını belirterek, silah ve mühimmatın da ele geçirildiğini söyledi.

Boko Haram, son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen Afrika'nın en fazla nüfusa sahip ülkesi Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.


Nijerya
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