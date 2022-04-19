Nijerya'da terör operasyonu: IPOB elebaşı etkisiz hale getirildi

19 Nisan 2022 Salı, 02:47

Nijerya'da güvenlik güçleri terör operasyonlarını sürdürüyor. Ülkenin İmo eyaletine bağlı Orlu bölgesinde güvenlik güçleri ile terör örgütü Biafra Yerli Halkları (IPOB) arasında çatışmalar yaşandı.

Nijerya Ordu Sözcüsü Onyema Nwachukwu, yaptığı yazılı açıklamada, ordunun İmo eyaletine bağlı Orlu bölgesinde ateş açan Biafra Yerli Halkları üyeleriyle çatıştığını belirtti.

Onyema Nwachukwu, çatışmalarda Biafra Yerli Halkları'nın İmo eyaleti elebaşını etkisiz hale getirdiklerini açıkladı.

YAKIN GEÇMİŞ

Nijerya devleti tarafından terör örgütü ilan edilen IPOB, ülkede bağımsız bir devlet kurmak istiyor. Güney bölgesinde 29 Mart'ta düzenlenen operasyonlarda, IPOB üyesi 16 kişi, silah ve bombalarla yakalanmıştı.

Biafra halkının, Nijerya'nın güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine 1967'de çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti. Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti.