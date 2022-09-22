Nijerya'da terör saldırısı: 11 çiftçi öldürüldü
Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü ISWAP'ın düzenlediği saldırıda 11 çiftçinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Nijerya'da terör örgütü ISWAP, Borno eyaletindeki Nijer Cumhuriyeti sınırı yakınlarında tarımda çalışan çiftçilere saldırı düzenledi.
Saldırıda 11 çiftçi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı. Teröristler, saldırıda gıda ürünleri gasbetti.
Son yıllarda teröristlere yönelik düzenlenen operasyonlara rağmen örgüt, Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.
Ülkede 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.
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