Nijerya'da zincirleme trafik kazasında 19 kişi yaşamını yitirdi
Nijerya'da zincirleme trafik kazasında yolcu otobüsüyle iki araç çarpıştı. Kaza sonucunda 19 kişi yaşamını yitirdi.
Nijerya'nın başkenti Abuja'da yolcu otobüsü ile iki aracın karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 19 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal Yol Güvenliği Abuja Koordinatör Vekili Dauda Biu, yaptığı açıklamada, başkentte yolcu otobüsüyle karşı yönden gelen iki aracın çarpıştığını belirtti.
Biu, kazada ilk belirlemelere göre 19 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.
Tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu aktaran Biu, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.
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