Nijerya'da yerli aşı için Hindistan ile ortaklık

15 Eylül 2022 Perşembe, 00:21

Nijerya Sağlık Bakanı Osagie Ehanire, aşı programlarında kullanılmak üzere kendi yerli aşılarını üretmek için Hindistan Serum Enstitüsü ile iş birliği yaptığını bildirdi.

Bakan Ehanire, yaptığı açıklamada, Nijerya hükümetinin dünyanın en büyük aşı üreticisi olan Serum Enstitüsü ile ortaklık anlaşması yaptığını belirtti.

Nijerya'nın yakında yerli aşılarını üretmeye başlayacağına işaret eden Ehanire, "Hindistan Serum Enstitüsünün ürettiği bazı aşıları üretmeye başlamayı, teknoloji ve becerileri insanlarımıza aktarmayı umuyoruz" dedi.

Ehanire, ilk olarak standart aşılarını daha sonra da Covid-19 aşılarını üreteceklerini ifade etti.

Afrika kıtasının en kalabalık ülkesi Nijerya, çocuk felci, kızamık ve tüberkülozu önlemek için kullanılanlar da dahil tüm aşılarını ithal ediyor ancak bu aşıları kendi ülkesinde üretmek için yabancı ortaklar arıyor.