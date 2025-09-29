Nijeryalı politikacılar ve eşlerinin Türkiye ziyareti ülkeyi karıştırdı

Nijerya’da 2023 seçimlerinde İşçi Partisi’nin (LP) başkan adayı olan Peter Obi, Adamawa eyaletinde 21 yerel yönetim başkanının (LGA) eşlerinin Türkiye’ye gönderilmesine tepki gösterdi.

Obi, kamu kaynaklarının “israf edildiğini” belirterek, bu harcamanın halkın ihtiyaçları için kullanılmasının daha yararlı olacağını söyledi.

Yerel basına göre, 21 LGA başkanının eşleri ile yerel yönetim bakanlığından bazı üst düzey yetkililer geçen hafta İstanbul’a giderek “liderlik eğitimi programına” katıldı.

Toungo LGA Başkanı ve Adamawa ALGON lideri Suleiman Toungo, söz konusu programın eşlere “yönetime katkı sunacak bilgi ve beceriler kazandırmayı” amaçladığını savundu.

“BU, KAMU KAYNAKLARININ HEBA EDİLMESİDİR”

Obi, X hesabından yaptığı açıklamada seyahat masraflarının yaklaşık 600 milyon naira (yaklaşık 16 milyon 812 bin TL) olduğunu iddia etti. Bu paranın temel eğitim için sınıf yapımına, kadın girişimciler için mikro kredi desteğine veya emekli maaşlarının ödenmesine harcanabileceğini belirtti.

Obi, “Bugün Adamawa’da binlerce çocuk okulsuzken, mevcut okulların da sınıf ve öğretmen eksiği varken; emekliler maaşlarını beklerken, yerel yöneticilerin eşlerine böylesi geziler düzenlemek, halkın kaynaklarını israf etmektir. Bu, kamu görevini alenen kötüye kullanmaktır” dedi.

Obi, 600 milyon nairanın kadın girişimcilere dağıtılması halinde her birine 100 bin naira mikro kredi sağlanabileceğini, bunun da eyalette 6 bin kadının hayatına doğrudan dokunacağını vurguladı.

Ayrıca söz konusu bütçenin 20 milyon naira maliyetle 30 adet altışar derslikli okul bloğu inşa edebileceğini söyledi.

“HALKIN PARASI HALKA AİT”

Obi, kamu kaynaklarının “çiftçiye, öğretmene, pazarcıya, emekliye” ait olduğunu vurgulayarak, “Halkın vergileriyle oluşan fonlar yöneticilerin lüks seyahatlerine değil, halkın temel ihtiyaçlarına harcanmalıdır. İsraf değil, halk odaklı yönetim anlayışı şarttır” ifadelerini kullandı.