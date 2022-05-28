Nikaragua: ABD bir "şizofreni anı" yaşıyor

28 Mayıs 2022 Cumartesi, 11:35

Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega, Küba'da düzenlenen "Latin Amerika İçin Bolivarcı İttifak - Halkların Ticaret Antlaşması (ALBA-TCP) Zirvesi"nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Daniel Ortega, ABD emparyalizminin değişmediğini belirterek, Monroe Doktrini'nden vazgeçmediğini söyledi.

Ortega, ABD'nin tüm dünyayı boyunduruk altına almak isteyen bir "şizofreni anı" yaşadığını ve bunun imkansız olduğunun farkında olmadıklarını söyledi.

'ABD, ŞİZOFRENİ ANI YAŞIYOR'

Daniel Ortega, ABD'nin yeni düzene dayalı bir sistem kurmaya çalıştığına işaret ederek, "ABD, gezegen üzerinde tam bir hegemonya kurma zamanının geldiğini düşünüyor, sadece Monroe doktrinini uygulamaya değil, aynı zamanda tüm gezegeni kendi avlusuna çevirmeye çalışıyorlar" dedi.

Ortega, “Tüm gezegene hakim olma hevesinin geldiğini düşünerek bir şizofreni anı yaşadıklarını ve bunun artık mümkün olmadığını anlamadıklarını söyleyebilirim” dedi.

'HEGEMONYACILIK BİTTİ'

Daniel Ortega, ABD'nin Küba'ya karşı sürdürdüğü ekonomik ambargoyu, "60 yılı aşkın bir süredir bir halkın insan haklarını ihlal eden insanlığa karşı bir suç" olarak nitelendirdi.

Ortega ayrıca, dünyada artık hegemonyacılığa yer olmadığını sözlerine ekledi.

ALBA-TCP

2004 yılında Küba Devlet Başkanı Fidel Castro ve Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chávez tarafından oluşturulan forum, her yıl üye ülkelerin katılımıyla zirve gerçekleştiriyor. Bir önceki zirve, Aralık 2021'de yine Havana'da gerçekleşmişti.

Forum, Antigua ve Barbuda, Bolivya, Küba, Dominika, Grenada, Nikaragua, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent ve Grenadinler ve Venezuela ile iki özel konuk devletten (Haiti ve Surinam) oluşuyor.