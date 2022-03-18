Nikaragua, aralarında ABD ve AB merkezli olanlar dahil 25 STK'nin faaliyetlerini durdurdu
Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da hükümet, yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle 25 sivil toplum kuruluşunun (STK) daha ülkedeki çalışmalarını iptal etti.
Bölge basınında çıkan habere göre, İçişleri Bakanlığı, 3'ü ABD'ye, 3'ü Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ait olmak üzere toplam 25 STK'nin yasal statüsünü durdurdu.
Bakanlığın önergesi üzerine Ulusal Meclis'te tartışılan karar, 74 lehte, 16 çekimser ile kabul edilerek, söz konusu STK'lerin ülkedeki faaliyetleri yasa dışı ilan edildi.
Bakanlık, 25 STK'ye ilişkin yapılan incelemede; gelir, gider, hesap bakiyesi ve yapılan bağışların detaylarıyla ilgili mali tabloların raporlanmadığını bildirdi.
115 STK KAPATILDI
Nikaragua hükümeti, 3 ve 5 Şubat'ta, yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle 11 özel üniversite ile 6 yardım kuruluşunu kapatma kararı almıştı.
Ülkede Aralık 2018'den bu yana çeşitli gerekçelerle kapatılan STK sayısı 115'e yükselmiş oldu.
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