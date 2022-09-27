Nikaragua'dan BM'de çarpıcı mesajlar: Sorunların kaynağı kapitalizm
Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın yardımcısı Omar Halleslevens tarafından BM Genel Kurulu'na okunan bir mesajda, terörizm ve dünyayı etkileyen diğer insani ve çevresel krizlerin sorumlusu olarak kapitalizm gösterildi. Birleşmiş Milletler'in eşitlikçi ve demokratik bir örgüt olarak yeniden kurulması çağrısında bulunuldu.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, son yıllarda benzerine pek de rastlanmayan açık ve sert bir konuşmaya sahne oldu. Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın mesajını ileten Başkan Yardımcısı Omar Halleslevens, dünyadaki krizlerin sorumlusu olarak "kapitalizmin açgözlülüğünü" gösterirken BM'ye "yeniden yapılanma" çağrısında bulundu.
İşte, Ortega'nın mesajından satır başları:
“Özellikle Ortadoğu ve Afrika'da, küresel kapitalizmin artan açgözlülüğü savaşlara neden oldu; fanatizm ve terörizmi yarattı, besledi, geliştirdi ve kullandı. Bu durum güvensizlik, yıkım ve her türden krizlere yol açtı..."
"EMPERYAL İSTİLALAR"
"Suriye, Libya ve Irak gibi kalkınma hedeflerine uyum sağlayan ülkeler müdahalelere maruz kaldılar; emperyal istilalar ve savaşlar sürsün diye teşvik edilen terörizm tarafından harap edildiler..."
"İç çatışmalar, doğal kaynaklarımızı ele geçirme ve hakimiyet kurma çabasının bir aracı. (...) Dünya'da entrika, saldırganlık, manipülasyon gibi müdahale şekilleri üzerinden imparatorluğun elinin değmediği hiçbir bölge yoktur..."
YENİDEN KURULUŞ
"Bu dönemin zorluklarının üstesinden ancak 21. yüzyılda Dünya ve insanlık için yeniden yaratılan, yapılandırılan ve işlevsel hale getirilen eşitlikçi ve demokratik bir Birleşmiş Milletler Örgütü gelebilir."
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