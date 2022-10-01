Nikaragua'dan Hollanda adımı: Diplomatik ilişkileri sonlandırdı
Nikaragua, Hollanda ile diplomatik ilişkileri sonlandırdı.
Nikaragua Dışişleri Bakanlığı, Hollanda ile diplomatik ilişkilerin sonlandırıldığını duyurdu.
Dışişleri Bakanlığı, bu kararın, Nikaragua'nın iç işlerine müdahale edilmesinin bir sonucu olarak verildiğini duyurdu.
Dışişleri Bakanlığı, "Hollanda'nın, Nikaragualı ailelere tehditlerle hakaret eden ve hakaret etmeye devam eden tutarlı müdahaleci ve yeni sömürgeci konumuyla bağlantılı olarak, diplomatik ilişkileri derhal sona erdirme kararı aldık" açıklamasında bulundu.
ORTEGA AÇIKLAMALARDA BULUNMUŞTU
Nikaragua lideri Daniel Ortega, Hollanda'nın Orta Amerika Büyükelçisi Christine Pirenne'nin, ülkesinin iç işlerine müdahale etmesini kınadı ve bir daha Nikaragua'yı ziyaret etmemesi gerektiğini söyledi.
Ortega, Hollanda hükümetini "emperyalist" olarak tanımlayarak, "Bu yeni sömürgeci ve emperyalizm yanlısı hükümet tarafından diplomasinin aksine ve Viyana Sözleşmesi'ni ihlal eden misyonun sürekli saldırıları, bizi bu önlemi almaya zorluyor" dedi.
Ortega, "Dünya'nın imparatorlarını ve sömürgecilerini biliyoruz, hiçbir şey ve hiç kimse onların insanlığa karşı suçlarını bize unutturamaz" ifadelerini kullandı.
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