04 Ocak 2022 Salı, 17:09

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yargıç Fernando M. Olguin, Nevermind albümlerinin kapağında çıplak bir bebek olarak görünen 30 yaşındaki Spencer Elden'in Nirvana'ya açtığı davayı reddetti.

BBC'nin haberine göre Elden fotoğraf nedeniyle olumsuz şeyler yaşadığını ve yaşamaya da devem edeceğini, "aşırı ve kalıcı duygusal sıkıntı" içinde olduğunu belirtti. Nirvana ise Elden'in argümanlarının haksız olduğunu savunarak davanın düşürülmesi için başvurdu.

Hayatta kalan Nirvana üyeleri Dave Grohl ve Krist Novoselic'i, Kurt Cobain'in eşi Courtney Love ve kapak fotoğrafının fotoğrafçısı Kirk Weddle temsil eden avukatlar, "Elden'ın Nevermind albüm kapağındaki fotoğrafının 'çocuk pornografisi' olduğu iddiasının ciddi olamayacağını" ifade etti.

Çocuk pornografisi bulundurmanın suç olduğunun altını çizen avukatlar, albümün bir kopyasına sahip olan herkesin "Elden'ın teorisine göre suçlu olacağını" belirtti.

Yakın zamana kadar Elden'ın "Nirvana bebeği" olma ününden zevk aldığını savunan avukatlar, "Fotoğrafı bir ücret karşılığında birçok kez yeniden canlandırdı; albüm başlığını göğsüne dövme yaptırdı; kendini taklit eden, çıplak renkli bir tulum giyerek bir söyleşi programına çıktı; eBay'de satılan albüm kapağının kopyalarını imzaladı ve bu bağlantıyı kadınları tavlamak için kullandı" dedi.

Avukatlar, Elden'in davasının esasına bakılmaksızın, iddialarına ilişkin zamanaşımı süresinin 2011'de sona erdiğini, yani dava açmak için çok geç olduğunu savundu.

Elden'in davanın düşürülmesi talebine itiraz etmek için 30 Aralık'a kadar süresi vardı ancak itirazda bulunmadı.

Bunun sonucunda yargıç, davayı "değişiklik izni vererek" reddetti. Elden'in davayı uygun değişikliklerle yeniden düzenlemek için 13 Ocak'a kadar süresi var.

NE OLMUŞTU?

Elden, henüz 4 aylıkken bir havuzda çekilen çıplak fotoğrafının izinsiz olarak Nirvana grubunun albüm kapağında kullanıldığını iddia etmiş, gruba dava açarak aralarında Dave Grohl ve Krist Novoselic'in de bulunduğu 15 grup üyesinden 150 biner dolar tazminat talep etmişti.

Dünya çapında 30 milyondan fazla satan Nevermind albümünün kapağında, Elden'ın bebekken çıplak şekilde havuzda olduğu ve önüne olta ile dolar sallandırıldığı görülüyor.

Gruba dava açan Elden, albümün 10'uncu, 17'nci, 20'nci ve 25'inci yıl dönümlerinde mayosuyla havuza dalarak pozunu defalarca tekrarlamıştı.



