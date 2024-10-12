Nobel Barış Ödülü’nü kazanan Nihon Hidankyo’dan Gazze tepkisi

Yayınlanma: 12.10.2024 - 13:04

Güncelleme: 12.10.2024 - 13:04

Norveç Nobel Komitesi tarafından 2024 Nobel Barış Ödülü, Japonya’da nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya için gösterdiği çabalar nedeniyle Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan atom bombasından kurtulanların oluşturduğu ‘Nihon Hidankyo’ kuruluşuna verdi.

Yapılan açıklamada, “Norveç Nobel Komitesi 2024 Nobel Barış Ödülünü Japon Nihon Hidankyo kuruluşuna verdi. Hibakusha olarak da bilinen Hiroşima ve Nagazaki'den atom bombasından kurtulanların oluşturduğu bu taban hareketi, nükleer silahlardan arındırılmış bir dünyaya ulaşma çabaları ve nükleer silahların bir daha asla kullanılmaması gerektiğini tanıklıklarıyla ortaya koydukları için barış ödülüne layık görüldüler” denildi.

“80 YIL ÖNCE JAPONYA'DA OLDUĞU GİBİ”

Nihon Hidankyo'nun eş başkanı, Hiroşima’dan kurtulan Toshiyiku Mimaki ödül haberinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Mimaki, "Bunun olabileceğini hiç hayal etmemiştim" dedi.

Ödülün Gazze’de çalışan insanlara verileceğini tahmin ettiğini ifade eden Mimaki, “Nihon Hidankyo mu? Bu gerçek olamaz. Neden Nihon Hidankyo? Gazze'de çalışan insanların kesinlikle seçileceğini düşünmüştüm. Gazze'de kanlar içindeki çocuklar ebeveynleri tarafından taşınıyor. Tıpkı 80 yıl önce Japonya'da olduğu gibi" ifadelerini kullandı.

NIHON HIDANKYO NEDİR?

Nihon Hidankyo (?????), Japonya Atom Bombası Mağdurları Derneği'nin kısaltmasıdır ve 1956 yılında kurulmuş olan bir sivil toplum örgütüdür.

Bu örgüt, Hibakusha olarak bilinen, 1945'te Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombalarından sağ kurtulan bireylerin haklarını savunmayı amaçlar.

Nihon Hidankyo'nun temel hedefi, nükleer silahların tamamen yok edilmesi için uluslararası kamuoyunu bilinçlendirmek ve mağdurlara yönelik tıbbi ve maddi desteğin sağlanmasıdır.

Ayrıca, nükleer silahların insanlık üzerindeki yıkıcı etkilerini hatırlatmak ve barışçıl bir dünya için çalışmak da derneğin ana misyonları arasındadır.