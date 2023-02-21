Nobel ödüllü bilim insanı Paul Berg hayatını kaybetti

Nobel ödüllü biyokimyacı Paul Berg, 96 yaşında hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 17:38
Nobel ödüllü bilim insanı Paul Berg hayatını kaybetti
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İki farklı türde DNA içeren molekül yapmayı başaran Nobel ödüllü bilim insanı Paul Berg, 96 yaşında Kaliforniya'daki Stanford Üniversitesi kampüsünde bulunan evinde hayatını kaybetti.

Paul Berg, rekombinant DNA teknoloji üzerine yaptığı çalışmalar nedeniyle 1980 yılında Walter Gilbert ve Frederick Sanger'le birlikte Nobel Kimya Ödülü'ne layık görüldü.

Berg, DNA üzerine yöneldiğinde başka bir türden DNA'yı bir moleküle ekleyerek iki farklı türde DNA içeren bir molekül oluşturdu. Bunu yapan ilk bilim insanı oldu. Bu gen ekleme tekniği, modern genetik mühendisliğinin gelişimi için temel bir adım olarak bilim tarihine geçti. Berg bu tekniği geliştirdikten sonra viral kromozom çalışması için kullandı.


Nobel öldü paul berg

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