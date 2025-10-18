Nobel ödüllü fizikçi 103 yaşında hayatını kaybetti

Dünyanın en tanınmış fizikçilerinden, Nobel ödüllü bilim insanı Chen-Ning Yang, 103 yaşında Pekin’de yaşamını yitirdi.

Çin’in resmi haber ajansı Xinhua, Yang’ın 18 Ekim’de hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

1922 yılında Çin’in doğusundaki Anhui eyaletinin Hefei kentinde doğan Yang, genç yaşta ABD’ye giderek teorik fizik alanında öncü çalışmalar yaptı.

İstatistiksel mekanik ve parçacık fiziğinde simetri ilkeleri üzerine yaptığı araştırmalarla bilim dünyasında büyük yankı uyandırdı.

1957'DE NOBEL FİZİK ÖDÜLÜ'NÜ KAZANDI

Chen-Ning Yang, yakın çalışma arkadaşı Tsung-Dao Lee ile birlikte, 1957 yılında parite korunumu ilkesinin ihlali konusundaki çığır açan çalışmaları sayesinde Nobel Fizik Ödülü’ne layık görülmüştü. Bu buluş, modern parçacık fiziğinin gelişiminde dönüm noktası kabul ediliyor.

Yarım yüzyılı aşkın kariyeri boyunca hem Çin’de hem de ABD’de akademik çalışmalarını sürdüren Yang, çok sayıda genç bilim insanının yetişmesine katkı sağladı.

Fizik topluluğu, Yang’ı “20. yüzyılın en etkili teorik fizikçilerinden biri” olarak tanımlıyor.