Nobel ödüllü lider Suu Kyi’nin izi kayıp: Ev hapsi mi, yeni bir tecrit mi?

Myanmar’da 2021’deki askeri darbenin ardından tutuklanan eski lider Aung San Suu Kyi’nin ev hapsine alındığı açıklandı.

Ülkenin resmi medyasında yer alan haberlere göre, askeri yönetim lideri Min Aung Hlaing, Suu Kyi’nin kalan cezasının “belirlenen bir konutta” infaz edilmesine karar verdi.

80 yaşındaki Nobel Barış Ödülü sahibi Suu Kyi, 2021’de ordunun yönetime el koymasıyla görevden uzaklaştırılmış ve o tarihten bu yana gözaltında tutuluyordu.

Daha önce de uzun yıllar ev hapsinde kalan Suu Kyi, Myanmar’daki demokrasi yanlısı hareketin en önemli sembollerinden biri olarak biliniyor.

Suu Kyi’nin oğlu Kim Aris, yapılan açıklamaya temkinli yaklaştı. Annesinin durumuna dair bağımsız bir doğrulama bulunmadığını belirten Aris, yayımlanan görüntünün eski olduğunu ve kendisinin hâlâ annesiyle iletişim kuramadığını söyledi.

Suu Kyi’nin avukatları da ev hapsine alındığına ilişkin resmi bir bildirim almadıklarını ifade etti.

Suu Kyi’nin sağlık durumu ve tutulduğu koşullar uzun süredir bilinmiyor. Ailesiyle yıllardır iletişim kuramadığı belirtilirken, avukatlarının da üç yılı aşkın süredir kendisiyle görüşemediği kaydedildi.

“YENİ BİR ADIMIN İŞARETİ OLABİLİR”

Suu Kyi’nin devlet medyasında yeniden görüntülenmesi, askeri yönetimin statüsünde değişikliğe gidebileceği yorumlarına neden oldu.

Uzmanlar, bu adımın Myanmar yönetiminin uluslararası alandaki baskıyı azaltma çabasının bir parçası olabileceğini değerlendiriyor.

Myanmar’daki askeri yönetimin, son dönemde uluslararası izolasyonu kırmak için çeşitli adımlar attığı belirtiliyor. Analistler, Suu Kyi’nin ev hapsine alınmasının da bu stratejinin bir parçası olabileceğine dikkat çekiyor.

Uzun yıllar demokrasi mücadelesinin sembolü olan Suu Kyi, son yıllarda özellikle Arakanlı Müslümanlara yönelik politikalar nedeniyle uluslararası alanda eleştirilerin hedefi olmuştu.

Buna rağmen ülke içinde güçlü desteğini koruduğu ifade ediliyor.