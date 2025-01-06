Noel pazarı saldırısında ölü sayısı yükseldi

Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinin Magdeburg kentinde 20 Aralık'ta Noel pazarına araçla düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısının 6'ya çıktığı bildirildi.

Noel pazarı saldırısında ölü sayısı yükseldi
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AA
Yayınlanma: 06.01.2025 - 11:55

Alman Haber Ajansı DPA'nın Naumburg Başsavcılığına dayandırdığı habere göre, saldırının ardından yaralı olarak hastaneye kaldırılan 52 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Daha önce Noel pazarına araçla düzenlenen saldırıda aralarında 9 yaşındaki çocuğun da bulunduğu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 200'den fazla kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Saldırının ardından gözaltına alınan Suudi Arabistan doğumlu doktor Taleb al-Abdulmohsen, 22 Aralık'ta tutuklanmıştı.

Saldırıya ilişkin soruşturma devam ediyor.


Etiketler: #Almanya #Noel pazarı

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