Almanya'dan ülkeyi terk etmek isteyen Suriyelilere para desteği

Almanya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkesine geri dönmek isteyen her Suriyeli yetişkin için 200 avrosu seyahat masrafı ve 1000 avrosu da Suriye'deki yeni yaşama başlangıç masrafı olmak üzere toplamda 1200 avro hibe sağlanabileceği belirtildi.