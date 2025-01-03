Almanya'dan ülkeyi terk etmek isteyen Suriyelilere para desteği

Almanya'dan ülkeyi terk etmek isteyen Suriyelilere para desteği

Almanya İçişleri Bakanlığı, ülkelerine dönmek isteyen Suriye vatandaşlarına yönelik mali programı genişletmeyi planladığını açıkladı.

Dış Haberler Servisi
03 Ocak 2025 Cuma, 16:34
Almanya'dan ülkeyi terk etmek isteyen Suriyelilere para desteği

Alman hükümeti, Baas rejiminin çökmesinin ardından ülkelerine dönmek isteyen Suriye vatandaşlarına yönelik mali programı genişlettiklerini duyurdu.

Almanya'dan ülkeyi terk etmek isteyen Suriyelilere para desteği

Almanya İçişleri Bakanlığı sözcüsü, “Gelecekte, gönüllü olarak ayrılmak isteyenler için programı genişletmek istiyoruz” derken Almanya'yı terk etmek isteyen her yetişkin için maddi destek sağlanacağını duyurdu.

Almanya'dan ülkeyi terk etmek isteyen Suriyelilere para desteği

Almanya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkesine geri dönmek isteyen her Suriyeli yetişkin için 200 avrosu seyahat masrafı ve 1000 avrosu da Suriye'deki yeni yaşama başlangıç masrafı olmak üzere toplamda 1200 avro hibe sağlanabileceği belirtildi.

Almanya'dan ülkeyi terk etmek isteyen Suriyelilere para desteği

Sözcü, “Daha büyük geri dönüş hareketleri için durumun hala belirsizliğini koruduğunu" da sözlerine ekledi.

Almanya'dan ülkeyi terk etmek isteyen Suriyelilere para desteği

Almanya'da 2023 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 1 milyon Suriyeli yaşamaktadır. 

Almanya'dan ülkeyi terk etmek isteyen Suriyelilere para desteği

Bu kişilerin 712 bini, koruma arayışında olan "mülteci" statüsündedir. 

Almanya'dan ülkeyi terk etmek isteyen Suriyelilere para desteği

Ayrıca, 2023 yılında 75 bin 500 Suriyeli Alman vatandaşlığına kabul edilmiştir. 

Almanya'dan ülkeyi terk etmek isteyen Suriyelilere para desteği

Suriyeliler, özellikle Kuzey Ren-Vestfalya, Bavyera ve Baden-Württemberg gibi eyaletlerde yoğunlaşmıştır. Berlin, Hamburg ve Frankfurt gibi büyük şehirlerde de önemli topluluklar bulunmaktadır.

Almanya'dan ülkeyi terk etmek isteyen Suriyelilere para desteği

Almanya'daki Suriyeli mülteciler arasında genç nüfus oranı oldukça yüksektir. Suriyelilerin yaklaşık yüzde 70'i 35 yaşın altındadır.

Almanya'dan ülkeyi terk etmek isteyen Suriyelilere para desteği

Dil bariyerleri, işsizlik ve kültürel uyum zorlukları, Suriyeli mülteciler arasında en sık karşılaşılan sorunlardır.

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