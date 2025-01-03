Almanya'dan ülkeyi terk etmek isteyen Suriyelilere para desteği
Almanya İçişleri Bakanlığı, ülkelerine dönmek isteyen Suriye vatandaşlarına yönelik mali programı genişletmeyi planladığını açıkladı.
Alman hükümeti, Baas rejiminin çökmesinin ardından ülkelerine dönmek isteyen Suriye vatandaşlarına yönelik mali programı genişlettiklerini duyurdu.
Almanya İçişleri Bakanlığı sözcüsü, “Gelecekte, gönüllü olarak ayrılmak isteyenler için programı genişletmek istiyoruz” derken Almanya'yı terk etmek isteyen her yetişkin için maddi destek sağlanacağını duyurdu.
Almanya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkesine geri dönmek isteyen her Suriyeli yetişkin için 200 avrosu seyahat masrafı ve 1000 avrosu da Suriye'deki yeni yaşama başlangıç masrafı olmak üzere toplamda 1200 avro hibe sağlanabileceği belirtildi.
Sözcü, “Daha büyük geri dönüş hareketleri için durumun hala belirsizliğini koruduğunu" da sözlerine ekledi.
Almanya'da 2023 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 1 milyon Suriyeli yaşamaktadır.
Bu kişilerin 712 bini, koruma arayışında olan "mülteci" statüsündedir.
Ayrıca, 2023 yılında 75 bin 500 Suriyeli Alman vatandaşlığına kabul edilmiştir.
Suriyeliler, özellikle Kuzey Ren-Vestfalya, Bavyera ve Baden-Württemberg gibi eyaletlerde yoğunlaşmıştır. Berlin, Hamburg ve Frankfurt gibi büyük şehirlerde de önemli topluluklar bulunmaktadır.
Almanya'daki Suriyeli mülteciler arasında genç nüfus oranı oldukça yüksektir. Suriyelilerin yaklaşık yüzde 70'i 35 yaşın altındadır.
Dil bariyerleri, işsizlik ve kültürel uyum zorlukları, Suriyeli mülteciler arasında en sık karşılaşılan sorunlardır.
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