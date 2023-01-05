'Normandiya kahramanı' olarak da bilinen Douglas Petty hayatını kaybetti

05 Ocak 2023 Perşembe, 12:15

İkinci Dünya Savaşı'nda İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri mensubu gazisi Douglas Petty, York'ta hayatını kaybetti.

99 yaşında yaşamını yitiren Douglas Petty, İngiltere'de iyi bir subay, beyefendi ve alçakgönüllü gazi olarak tanınıyordu.

Petty'nin York Normandiya Gazileri Derneği'nden arkadaşı olan Nick Beilby, "Diğer gaziler gibi kendine hiç pay çıkarmayan son derece zeki bir adamdı" dedi.

Kızı Margaret ise, "Bunun, onun hayatını kutlamak için iyi bir yol olacağını düşündük" diye konuştu.

Petty, 20 yaşında 1943'te İngiliz ordusuna katıldı.

Ordudayken bulunduğu 31 görevin çoğu, 1944'te Normandiya çıkarması dahil olmak üzere, Nazi işgali altındaki bölgeler üzerindeydi.