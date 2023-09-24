Norveç ordusundan bir ilk: Savaş uçağını yola indirdiler

Yayınlanma: 24.09.2023 - 12:47

Güncelleme: 24.09.2023 - 12:47

Norveç, F-35A Taarruz Uçağı'nı otoyoldan kalkış ve iniş yapabilen ilk ülke olarak kayda geçirdi. Bu taktik ile Norveç uçakların kolayca dağılmasını ve ana üslerin savunmasızlığını azaltarak, düşmanların hedeflemesini zorlaştırmayı amaçlıyor.

"NATO İÇİN BİR DÖNÜM NOKTASI"

Norveç Kraliyet Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Rolf Folland, bu gelişmenin Norveç için önemli olduğunu belirterek, "Bu sadece Norveç Hava Kuvvetleri için değil, aynı zamanda İskandinav ülkeleri ve NATO için de bir dönüm noktasıdır. Savaş uçakları yerde savunmasızdır, bu nedenle küçük havaalanlarını ve şimdi de otoyolları kullanarak savaşta beka kabiliyetimizi arttırabiliriz." dedi.

Norveç'in F-35A'ları, Finlandiya'da düzenlenen Baana 23 tatbikatının bir parçası olarak otoyol operasyonları için eğitim aldı. Bu operasyonlar sırasında uçaklara yakıt ikmali yapılması da gerçekleştirildi, bu da sorti oranlarını artırarak operasyonların etkinliğini artırabilir.

Norveç'in bu başarısı, ABD Deniz Piyadeleri'nin kısa ve dikey kalkış ve iniş kabiliyetine sahip F-35B uçaklarını otoyoldan operasyon yapabilme yeteneğiyle benzerlik göstermektedir. Bu taktik, dünyanın dört bir yanındaki hava kuvvetleri tarafından savunma stratejilerine dahil edilmeye başlanmıştır.