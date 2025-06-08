Norveç'te yeni dönem: Ziyaretçilerden 'turist vergisi' alacak

Norveç'te turizmden etkilenen bölgelerde 'turist vergisi'
uygulanacağı bildirildi.
Milletvekilleri, belediyelerin ‘turizmden etkilenen
bölgelerde’ gecelik konaklamalara yüzde 3 vergi getirmesine olanak tanıyan yeni
vergiyi onayladı.
Yasa, "yerel yönetimlerin vergiyi kendi takdirlerine
göre uygulamalarına" izin veriyor.
Vergi ile toplanan fonların "hem ziyaretçilere hem de
yerel halka fayda sağlayan turizm altyapı projelerinin iyileştirilmesi için
kullanılacağı" belirtiliyor.
"TARİHİ BİR ANLAŞMA"
Belediyelerin fonları harcayabilmeleri için ise tesislerinin
yetersiz olduğunu kanıtlamaları ve planlarını hükümete onaylatmaları gerekecek.
Norveç Ticaret ve Sanayi Bakanı Cecilie Myrseth, sosyal
medyadan yaptığı açıklamada, hükümetinin ‘Avrupa'nın geri kalanıyla uyumlu’ bir
turizm vergisi getirmek üzere ‘tarihi bir anlaşmaya’ vardığını söyledi.