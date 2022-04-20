Norveç, Ukrayna'ya Mistral füzelerini gönderdi

20 Nisan 2022 Çarşamba, 11:08

Avrupa ülkeleri Ukrayna'ya askeri ve mali yardımlarını artıyor. Bu yardımlara ek olarak bir destek de Norveç'ten geldi. Norveç daha önce Ukrayna'ya 4 bin tanksavar silahı göndermişti.

Norveç Savunma Bakanı Bjørn Arild Gram, hükümetin 100 adet Mistral hava savunma füzesini Ukrayna'ya bağışlamaya karar verdiğini söyledi.

Bakan Bjørn Arild Gram, Mistral füzelerinin Ukrayna'ya büyük fayda sağlayacak modern ve etkili bir silah olduğunu belirterek, diğer ülkelerin de benzer silah sistemleri bağışladığını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, daha önce Norveç'ten ülkesine Harpoon gemisavar füzeleri ve NASAMS mobil füze sistemleri de dahil olmak üzere silah talebinde bulunmuştu.