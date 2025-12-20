Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit’e akciğer nakli gündemde

Norveç Kraliyet Ailesi, Veliaht Prenses Mette-Marit’in son aylarda sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle akciğer nakli olmasının beklendiğini açıkladı.

Kraliyet hanesinden cuma günü yapılan açıklamada, sürecin yakından takip edildiği belirtildi.

52 yaşındaki Mette-Marit’e, 2018 yılında akciğer sertleşmesi teşhisi konulmuştu. Kronik bir hastalık olan pulmoner fibrozis, akciğer dokusunda sertleşmeye yol açarak oksijen alımını azaltıyor.

Hastalık, zamanla solunum kapasitesinde ciddi düşüşe neden olabiliyor.

Kraliyet Sarayı’ndan yapılan yazılı açıklamada, sonbahar aylarında gerçekleştirilen çeşitli testlerin Veliaht Prenses’in sağlık durumunda belirgin bir olumsuz seyir ortaya koyduğu ifade edildi.

Açıklamada, henüz Mette-Marit’in ne zaman organ nakli bekleme listesine alınacağına dair kesin bir tarih belirlenmediği kaydedildi.

Oslo Üniversitesi Hastanesi’nin Göğüs Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Are Martin Holm da aynı açıklamada yer alan değerlendirmesinde, akciğer naklinin artık kaçınılmaz bir aşamaya yaklaştığını belirtti.

Holm, “Akciğer naklinin yapılması gereken zamana yaklaşıyoruz. Bu nedenle gerekli tüm hazırlıkları sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.