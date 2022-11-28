Norveç'ten Rusya çıkışı: Doğrudan bir tehdit yok
Norveç Savunma Bakanı Bjorn Arild Gram, Rusya'dan Norveç'e yönelik doğrudan bir tehdit görmediğini söyledi.
Norveç Savunma Bakanı Bjorn Arild Gram, gündeme ilişkin Alman FAZ gazetesine demeç verdi.
Bjorn Arild Gram, Ukrayna-Rusya savaşının ortasında Norveç'in askeri harcamalarını arttırdığını ve istihbaratını alarma geçirdiğini belirtti.
Gram, Ukrayna'daki son gelişmelere rağmen Rusya'dan Norveç'e yönelik doğrudan bir tehdit görmediğini söyledi.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana Norveç ile Rusya arasındaki ilişkilerin değiştiğini kaydeden Gram, "Bununla birlikte bazı iletişim kanallarını muhafaza ettik, balıkçılık konusunda iş birliği yapıyoruz ve deniz kurtarma konusunda birlikte çalışıyoruz. Daha az aktif olmakla birlikte ordularımız arasındaki etkileşimi de sürdürüyoruz" dedi.
Gram, "bir noktada her şeyin normalleşmesi gerektiğini" de beliterek, "Yine de her şey eskisinden farklı olabilir çünkü bu durumun uzun vadeli sonuçları da var" ifadelerini kullandı.
Gram, "Norveç'in kendisine yönelik doğrudan bir askeri tehdit görmüyoruz. Bu ciddi bir durum, hazır olmalıyız" diye konuştu.
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