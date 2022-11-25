Norveç'ten Ukrayna'ya mali destek: Ordunun eğitiminde kullanılacak
Norveç, AB'nin Ukrayna ordusunu eğitme girişimini desteklemek üzere 14,5 milyon euro gönderecek.
Norveç, Ukrayna'nın desteklenmesine katkıda bulunacağını ve Ukrayna ordusunun eğitilmesine yönelik AB girişimini desteklemek üzere 150 milyon kron (14,5 milyon eurodan fazla) göndereceğini açıkladı.
Hükümet tarafından yapılan açıklamada, "AB, Ukraynalı askerleri eğitmek üzere bir eğitim misyonu kurdu. Norveç, girişimi desteklemek için yaklaşık 150 milyon Norveç kronu sağlayacak" denildi.
Norveç Savunma Bakanı Bjorn Arild Gram, Ukrayna'nın, gerekli silah almak da dahil olmak üzere diğer ülkelerin desteğine muhtaç olduğunu kaydetti.
Bjorn Arild Gram, "Norveç önemli ölçüde destek sağlamıştır ve askeri teçhizat bağışı şeklinde katkıda bulunmaya devam edecektir" dedi.
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