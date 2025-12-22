Nuh Yılmaz Şam’daki görevine bugün başlıyor: Suriye’de 13 yıl sonra ilk büyükelçi

Şam Büyükelçisi olacağı ekim ayında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından kendisine tebliğ edilen, kasım ayında ise Cumhurbaşkanı tarafından ataması yapılan Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, görevine bugün başlıyor. Geçici maslahatgüzar Burhan Köroğlu’nun görevinin sona ermesiyle, Türkiye, 13 yıl sonra Şam’da ilk kez ‘Büyükelçi’ düzeyinde temsil edilecek.

22’SİNDE GÖREVE BAŞLAYACAĞINI DUYURMUŞTU

Atama kararının ardından çok sayıda bakanı ziyaret eden Yılmaz, 26 Kasım’daki Millî Güvenlik Kurulu toplantısına da katılarak, “22 Aralık’ta devralacağım Şam Büyükelçiliği nedeniyle çarşamba günü son kez MGK’ya katılmış oldum. MGK masasında bulunmak, devletimizin güvenlik bürokrasisinde bulunanlar için devlete hizmette erişilebilecek en zirve noktadır. Bu süreçte desteğini esirgemeyen başta Bakanımız Sayın Hakan Fidan olmak üzere, tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürü borç bilirim” paylaşımını yapmıştı.

SDG BAŞLIĞI EN ÖNDE

Nuh Yılmaz’ın Şam’a ataması kimilerince “Hakan Fidan’ın yakın ekibi dağıtılıyor”, kimilerince ise “Suriye’ye verilen yüksek önemin göstergesi” şeklinde yorumlanmıştı. Mevcut durumda Türkiye ile Suriye arasındaki en kritik başlık SDG’nin entegrasyonu. Ayrıca ülkenin yeniden inşası, sığınmacıların geri dönüşü gibi konular da iki ülke arasında ön planda yer alıyor. Hakan Fidan’ın da bugün Şam’a gideceği öne sürülüyor.

NUH YILMAZ KİMDİR?

Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini sırasıyla ODTÜ Sosyoloji, Bilkent Üniversitesi Grafik Tasarım ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyoloji bölümlerinde tamamlayan 51 yaşındaki Nuh Yılmaz, 2013 yılına kadar 24 TV, ATV, CNN Türk ve Star gazetesinde gazetecilik yaptı. 2013’te Millî İstihbarat Teşkilatı’na giren Yılmaz, 2023’e kadar burada, Hakan Fidan ile birlikte çalıştı. Fidan’ın Haziran 2023’te Dışişleri Bakanı olarak atanmasıyla Dışişleri’ne geçerek Bakan Başdanışmanlığı ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığı görevlerini üstlendi. Mayıs 2024’ten bu yana Dışişleri Bakan Yardımcısı olan Yılmaz, ağırlıklı olarak Ortadoğu ve Afrika meseleleriyle ilgilendi.