Nükleer denizaltıda bomba ihbarı krizi: Donanma ayağa kalktı

İngiltere Kraliyet Donanması’nda görevli bir denizci, nükleer denizaltılardan biri olan HMS Vanguard’da bomba olduğunu iddia ederek donanma üslerinde tam teşekküllü bir kriz başlattı. Olayın ardından askerin gözaltına alındığı ve ciddi bir disiplin soruşturmasının başlatıldığı açıklandı.

16 bin tonluk nükleer denizaltının kontrol odasına yapılan bu bomba ihbarının şaka amaçlı olduğu düşünülüyor. Ancak ihbar, İskoçya'da yer alan HMNB Clyde deniz üssünde alarm seviyesinin yükseltilmesine yol açtı.

ŞAKA MI CİDDİ Mİ?

The Sun gazetesine konuşan isimsiz bir kaynak, ihbarın geminin mühendislik kontrol odasında görevli bir astsubay tarafından yapıldığını ve telefonla denizaltının ana kontrol odasını arayıp bomba olduğunu söylediğini belirtti.

“Bu kişi aklını mı kaçırdı, yoksa korkunç sonuçlar doğuran aptalca bir şaka mı yaptı, henüz belli değil” diyen kaynak, ihbarı alan görevlinin tehdidi ciddi bulduğunu ve acil durumu başlattığını söyledi.

Donanma üslerinde güvenlik prosedürleri hızla devreye sokuldu. Kraliyet Deniz Piyadeleri, iskele ve denizaltı girişlerini korumakla görevlendirildi; personelin gemiye giriş ve çıkışı engellendi.

Kraliyet Donanması’ndan yapılan resmi açıklamada, “Kraliyet Donanması’na bağlı bir personelin bomba şakası nedeniyle Savunma Suçları Komutanlığı tarafından soruşturulduğunu doğrulayabiliriz” denildi.

YENİDEN HİZMETE GİREN DENİZALTI, GEÇMİŞTE DE GÜNDEMDEYDİ

Yaklaşık 4 milyar sterlin değerindeki HMS Vanguard, İngiltere’nin nükleer caydırıcılık filosunun önemli bir parçası. Denizaltı, yedi yıl süren büyük bir yenileme sürecinden sonra yeniden göreve başlamıştı.

Ocak 2024’te, sekiz yıl aradan sonra yapılan ilk nükleer füze testinde de görev alan Vanguard, o testte de tartışmaların merkezindeydi.

Trident nükleer füzesinin fırlatılması başarısız olmuş, füze denize düşmüştü. Savunma Bakanlığı bu durumu ‘anormal bir durum’ olarak açıklamıştı.