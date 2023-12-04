Nükleer felaketin eşiği: Zaporijya'da elektrik kesintisi

Yayınlanma: 04.12.2023 - 09:51

Güncelleme: 04.12.2023 - 09:51

Ukrayna, Zaporijya Nükleer Santrali'ni elektrik ağına bağlayan iki hattın cumartesi günü kesildiğini ve bunun da bir kaza riski yarattığını açıkladı.

Ukrayna'nın atom enerjisi operatörü cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Gücün tamamen kesilmesi nedeniyle nükleer santral kendi ihtiyaçlarını 20 dizel jeneratör ile sağlamaya başladı" dedi.

AFP'de yer alan habere göre, yapılan açıklamada santralin "Nükleer ve radyoaktif kazanın eşiğine geldiği" ancak Ukraynalı uzmanların kısa süre içinde dışarıdan santrale tekrar güç sağlamayı başardığı belirtildi.

Rusya'nın santrale atadığı operatör, santralin sabah saatlerinde dizel jeneratörler kullanmak zorunda kaldığını doğruladı ancak operasyonların güvenli limitlerde devam ettiğini doğruladı ve hiçbir güvenlik ihlali olmadığını belirtti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Cumartesi günkü olayla birlikte savaşın başından bu yana 8. defa santrale dışarıdan gelen elektriğin kesildiğini ifade etti.

Avrupa'nın en büyüğü olan nükleer santral, geçen sene Rusya tarafından ele geçirilmesinden bu yana çatışmaların merkezinde yer almıştı. İki taraf da birbirini sıklıkla santrali riske atmakla suçlamıştı.

