Nükleer felaketin kararı çıktı: Mahkeme, yöneticileri suçlu buldu

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 11:12

Japonya devlet kanalı NHK'nın bildirdiğine göre, Tokyo bölge mahkemesi, Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi'nin (Tepco) dört eski yöneticisini, ihmal ile suçladı. Mahkeme dört eski yöneticinin, santral operatörüne 13 Trilyon Yen (95 milyar dolar) tazminat ödemesine karar verdi.

Mahkeme, yöneticilerin gerekli özeni göstermediğini ve felaketin bu yüzden gerçekleştiğini söyledi.

Tepco hissedarları, 2012'de tsunami uyarılarını dikkate almadıkları gerekçesi ile beş eski yöneticiye tazminat davası açtı.

Fukuşima Nükleer felaketi, 2011''de nükleer santral merkezinin tsunami vurması sebebiyle gerçekleşti. Fukuşima felaketi, bu güne kadar gerçekleşmiş en büyük nükleer felaketler arasındadır.