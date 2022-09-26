Nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade suikastı olayında yeni gelişme: 14 kişi için suç duyurusu yapıldı

İran'da nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade suikastı olayında 14 kişi için yeni suç duyurusu yapıldı.

Xinhua
26 Eylül 2022 Pazartesi, 10:54
Nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade suikastı olayında yeni gelişme: 14 kişi için suç duyurusu yapıldı
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Tahran Başsavcısı Ali Salehi, başsavcılığın İran'ın üst düzey nükleer fizikçisi Muhsin Fahrizade suikastına karışmakla ilgili 14 kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Savcı Ali Salehi, şahısların "yeryüzünde yolsuzluk", İsrail ile istihbarat ve casusluk işbirliği, İran'ın güvenliğini tehlikeye atmak amacıyla gizli anlaşma yapmak ve ulusal güvenliğe karşı hareket etmekle suçlandıklarını söyledi.

"Yeryüzünde yolsuzluk", İranlı yetkililerin İslami değerlerle ilgili olanlar da dahil olmak üzere pek çok suça atıfta bulunmak için kullandıkları bir terim.

İran Savunma Bakanlığı'na bağlı Savunma İnovasyon ve Araştırma Teşkilatı'nın Başkanı olan Fahrizade, İran'ın başkenti Tahran'ın 60 km kuzeydoğusundaki Absard bölgesinde aracına düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanmış ve 27 Kasım 2020'de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

İran, İsrail'i suikastın arkasında olmakla suçluyor


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