Nükleer santral, denizanası istilasına teslim oldu

Fransa’nın kuzey kıyısında yer alan ve ülkenin en büyük nükleer tesislerinden biri olan Gravelines Nükleer Santrali, Pazar gecesi beklenmedik bir şekilde devre dışı kaldı. Santrali işleten EDF’nin açıklamasına göre, bazı reaktörlerin soğutma suyu pompalarına bağlı filtre tamburları, büyük bir denizanası sürüsüyle doldu.

Denizanası parçacıkları pompaların girişini tıkayınca soğutma suyu akışı kesildi ve güvenlik sistemleri devreye girerek 2, 3 ve 4 numaralı reaktörleri otomatik olarak durdurdu. Birkaç saat içinde 6 numaralı reaktör de çevrim dışı kaldı. Planlı bakımda olan diğer iki üniteyle birlikte tesis tamamen üretim dışına çıktı.

EDF, filtre pompalarında herhangi bir hasar olmadığını, personelin temizlik çalışmalarına başladığını ve reaktörleri yeniden devreye almak için hazırlık yaptığını bildirdi.

Yetkililer, olayın tesis, personel ve çevre açısından bir güvenlik riski taşımadığını, sorunun teknik olarak soğutma hattındaki tıkanma ile sınırlı kaldığını vurguladı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİSİ

Uzmanlar, denizanası popülasyonundaki artışın, deniz suyu sıcaklıklarının yükselmesiyle bağlantılı olabileceğini belirtiyor. Deniz biyoloğu Derek Wright, “Su sıcaklığı arttıkça denizanaları daha hızlı ürer ve üreme dönemi uzar” dedi.

Reuters ve diğer ajansların verilerine göre, Kuzey Denizi’nde 2020’den bu yana istilacı türlerin sayısında gözle görülür bir artış var.

Daha önce de dünya genelinde nükleer santrallerin soğutma sistemleri, denizanası ya da diğer deniz canlıları tarafından tıkanarak üretim aksamalarına yol açmıştı. Uzmanlar, ısı kirliliği, aşırı balık avcılığı ve istilacı türlerin birleşiminin bu tür olayları artırabileceğine dikkat çekiyor.

Bu nedenle enerji altyapısının, deniz koşullarındaki değişime uyum sağlayacak şekilde yeniden planlanması gerektiği tartışmaları yeniden gündeme geldi.