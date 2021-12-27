Nükleer silah konusunda İsrail'den sert çıkış
İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, İran'ın nükleer silah sahibi olması konusunda sert açıklamalarda bulundu.
İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceklerini ve bunu başta ABD olmak üzere nükleer müzakerelere katılan ülkelere net biçimde bildirdiklerini söyledi.
Lapid, İsrail Meclisi'ndeki Dışişleri ve Savunma Komitesi'nde yaptığı konuşmada, "İran'ın nükleer programını durdurmak İsrail'in öncelikli güvenlik ve dış politika sınavıdır" dedi.
Avusturya'nın başkenti Viyana'daki nükleer müzakerelere katılan başta ABD olmak üzere tüm uluslararası güçlerle görüştüğünü aktaran Lapid, "Herkese bunu açıkça söyledik: İran'ın nükleer silah sahibi bir ülke olmasına izin vermeyeceğiz. Uluslararası iş birliğiyle hareket etmek tabii ki öncelikli tercihimiz, ancak gerekirse kendimizi savunmaktan geri durmayız" ifadelerini kullandı.
"İRAN'IN TEK AMACI..."
İran'ın "dünyayı sistematik olarak aldattığına ilişkin kesin istihbarat bulgularını müttefikleriyle paylaştıklarını" aktaran Lapid, İran'ın tek amacının "yaptırımların kaldırılması ve milyarlarca doların nükleer programına, Hizbullah, Suriye, Irak ve dünyadaki terör ağına aktarılması" olduğunu öne sürdü.
Lapid, "İsrail, anlaşmaya karşı değil. İyi bir anlaşma iyidir. Biz, İran'ın nükleer programını, parasını ve terör ağını denetlemeyecek bir anlaşmaya karşıyız" diye konuştu.
İran'ın nükleer programına ilişkin Viyana'daki uluslararası müzakerelerin 8. turu bugün gerçekleştiriliyor.
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