Nürnberg'de yabancı parti ve liderlerin seçim kampanyası yasaklanıyor

Yayınlanma: 12.06.2023 - 12:23

Güncelleme: 12.06.2023 - 12:23

Almanya'da Nürnberg Belediyesi, kentteki AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Doğru Zaman, Doğru Adam" afişleri ve pankartlarının asılmasının ardından harekete geçti.

BILD'in haberine göre, Nürnberg Belediye Meclisi Çarşamba günü yapacağı toplantıda kamusal alanların özel kullanımına ilişkin tüzüğü değiştirecek.

Yönetmeliğe, "yabancı partiler ve diğer eyaletlerin seçim ve oylamaları için seçmen grupları için billboard, bilgilendirme standları ve diğer seçim reklamları için" artık özel kullanım izni verilmeyeceği hükmü eklenecek.

Bu kapsamda, Almanya dışındaki seçimlerde yabancı partiler ve seçmenler için afiş asmak, özel stantlar açmak ve diğer seçim reklamları yapmak yasak olacak.

DEĞİŞİKLİĞİN ARKA PLANINDA NE VAR?

Değişikliğin arka planında birkaç hafta önce Türkiye'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin olduğu belirtildi.

Nürnberg'deki Türk vatandaşlarının, cumhurbaşkanlığı seçimini Erdoğan'ın kazanmasının ardından kentte "şiddetli gösteriler" yaptıkları bildirildi.

Nürnberg'in çeşitli yerlerine Erdoğan'ı tasvir eden "Doğru Zaman, Doğru Adam" sözleriyle süslenmiş afişler ve posterlerin asıldığı belirtildi.

Belediye yönetimi, "Yasal dayanak ve önceki izin uygulamaları dikkate alındığında, Nürnberg Belediyesi'nin başvuruları reddetmek için hiçbir yasal dayanağı yoktu. Aksine, başvuruları kabul etmek zorundaydı" açıklamasında bulundu.