NY Times, Esad'ın 'sürgün'ünü yazdı: 'Hayatına hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor'

Suriye’deki iktidarını kaybettikten sonra Rusya’ya sığınan Beşar Esad ve ailesinin Moskova’daki yaşamına ilişkin ayrıntılar, The New York Times’ın kapsamlı araştırmasıyla ortaya çıktı.

Gazeteye konuşan tanıklar, aile dostları ve eski rejim yetkilileri, Esad ailesinin sürgünde de lüks ve koruma altında bir hayat sürdürdüğünü aktardı.

Habere göre, Suriyeli bir göçmen, Moskova’daki en yüksek gökdelenlerden birinde yer alan lüks “Sixty” restoranında yemek yerken beklenmedik bir isimle karşılaştı: görevden uzaklaştırılan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad.

Restoran, Rus siyasi elitinin ve yabancı ünlülerin sıkça tercih ettiği mekânlar arasında yer alıyor.

Times’ın aktardığına göre Esad ailesinin Moskova’daki lüks sürgünü, ülkeden kaçış anından itibaren başladı. Aile, özel jetler ve araç konvoylarıyla Rusya’ya ulaştı. İlk olarak, haftalık kirası 13 bin dolara kadar çıkan Four Seasons’a ait lüks dairelerde kaldılar.

Daha sonra Esad ve ailesi, Moskova’daki Federation Tower’da iki katlı bir penthouse’a taşındı. Esad’ın ilerleyen dönemde Moskova’nın batısındaki, Rus elitlerinin yaşadığı Rublyovka banliyösünde bir villaya yerleştirildiği bildirildi.

Tüm süreç boyunca ailenin Rus güvenlik servisleri tarafından korunduğu ve kamuoyuna açıklama yapmalarının yasaklandığı belirtildi.

MAHİR ESAD DA MOSKOVA'DA

Esad’ın kardeşi ve rejimin en güçlü askeri figürlerinden biri olan Mahir Esad’ın da Moskova’daki iş merkezlerinde sık sık görüldüğü aktarıldı.

Mahir Esad’ın, daha önce sivillere yönelik saldırılar ve bölgesel uyuşturucu ticareti iddialarıyla suçlandığı hatırlatıldı.

Haberde, Esad ailesinin genç üyelerinin sosyal medya izleri üzerinden lüks yaşamın izleri de ortaya kondu. Mahir Esad’ın kızı Şam Esad ile Beşar Esad’ın kızı Zeyn’in, Dubai’de lüks restoranlar ve özel yatlarda düzenlenen doğum günü partileriyle gündeme geldiği aktarıldı. Paylaşımlarda Hermès, Chanel ve Dior gibi markalara ait hediyeler dikkat çekti.

Times’a konuşan kaynaklara göre Esad ailesi, Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileriyle çocuklarının ülkede kalmasına olanak tanıyan özel bir anlaşma yaptı. Yetkililer bu iddiaya yanıt vermedi.

Zeyn Esad’ın, rejimin düşmesinden haftalar sonra Abu Dabi’deki Sorbonne Üniversitesi’ndeki eğitimine döndüğü, kampüste ağır korumalarla dolaştığı aktarıldı.

Bazı Suriyeli öğrencilerin buna tepki gösterdiği, yaşanan gerilimin ardından bir öğrencinin üniversiteden ayrıldığı iddia edildi. Üniversite ise bunun “akademik nedenlerle” gerçekleştiğini savundu.

“BİZİ YÜZÜSTÜ BIRAKTI”

Haberde, Mahir Esad’ın eski komutanlarına maddi destek sağladığı, ancak Beşar Esad’ın en yakın yardımcılarını dahi geride bıraktığı öne sürüldü.

Esad’ın kişisel asistanının, Moskova’da parasız ve belgesiz bırakıldığı, daha sonra Suriye’ye dönmek zorunda kaldığı aktarıldı.

Times’a konuşan eski bir rejim görevlisi, “Beşar hayatına hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor. Bizi burada aşağıladı, giderken de yüzüstü bıraktı” ifadelerini kullandı.