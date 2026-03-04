NYT yazdı: İran, savaşı bitirmek için CIA ile temas kurdu

The New York Times’ın haberine göre İran istihbaratına bağlı bazı kişiler, savaşın başlamasından yaklaşık bir gün sonra ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ile dolaylı bir temas kurdu.

Haberde, İranlı yetkililerin savaşın sona erdirilmesine ilişkin koşulları görüşmeyi önerdiği belirtildi. Bu teklifin, başka bir ülkenin istihbarat servisi aracılığıyla ABD’ye iletildiği ifade edildi.

ABD’li kaynaklara göre İran yönetiminin üst kademesi, İsrail’in saldırıları nedeniyle ciddi baskı altında.

Bu nedenle Tahran’da herhangi bir ateşkes anlaşmasını kimin müzakere edebileceği konusunda belirsizlik bulunduğu değerlendiriliyor. Haberde İran yönetiminin üst düzey isimlerinin İsrail saldırıları altında olduğu ve karar alma mekanizmasının zorlandığı vurgulandı.

ABD'NİN ŞARTLARI

Habere göre Donald Trump yönetiminin, olası bir anlaşma için İran’dan bazı kritik adımlar talep etmesi bekleniyor.

Bunlar arasında:

İran’ın balistik füze programını tamamen bırakması ya da ciddi şekilde sınırlandırması,

nükleer programını önemli ölçüde kısıtlaması,

Hizbullah gibi bölgesel müttefiklerine verdiği desteği azaltması

yer alıyor.

Haberde ayrıca Trump’ın, bu şartların kabul edilmesi halinde İran’daki mevcut yönetimin ayakta kalmasına izin verilebileceğine dair sinyaller verdiği ifade edildi.