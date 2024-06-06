O ülkede bir ilk: Plastik poşet kullanımı yasaklandı

Somali'nin yarı özerk bölgesi Puntland eyaletinde tek kullanımlık plastik poşet üretimi, dağıtımı, kullanılması, ihraç ve ithal edilmesi yasağı başladı.

AA
Yayınlanma: 06.06.2024 - 21:46
O ülkede bir ilk: Plastik poşet kullanımı yasaklandı
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Puntland Eyaleti Başkanı Said Abdullahi Deni, basına yaptığı açıklamada, iklim değişikliğiyle mücadele ve çevrenin korunması için yeni tedbirler alındığını açıkladı.

Deni, tek kullanımlık plastik poşetlerin üretimi, dağıtımı, ticareti, kullanımı, ihraç ve ithal edilmesinin tamamen yasaklandığını duyurdu.

İLK EYALET

Alınan kararla Puntland, Somali'de ilk kez plastik poşet kullanımını yasaklayan eyalet oldu.

Somali hükümeti, ülkede plastik poşet kullanımının yasaklanacağını duyurmuştu.

Daha önce de Kenya, Ruanda ve Kabo Verde gibi Afrika ülkelerinde plastik poşet kullanımı yasaklanmıştı.


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