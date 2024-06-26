O ülkede bireysel esrar kullanımı suç olmaktan çıktı
Brezilya'da yüksek mahkeme, bireysel esrar kullanımının suç olmaktan çıkarılmasını kararlaştırdı.
Brezilya Yüksek Mahkemesinde, "bireysel esrar kullanımının yasallaştırılması" kararı çoğunluğun onayıyla alındı.
Senato Başkanı Rodrigo Pacheco, başkent Brasilia'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu konuya dair Yüksek Mahkeme tarafından bir karar verilmesinin uygun olmadığını belirtti.
Brezilyalı politikacı Chico Alencar ise sosyal medya platformu X üzerinden, karara "halkın sağlığını etkileyecek bir durum olması nedeniyle" tepki gösterdi.
NE OLMUŞTU?
Brezilya Senatosu, nisanda, yasa dışı maddelerin hangi miktarda olursa olsun taşınmasını yasaklayan anayasa değişikliğini onaylamıştı.
Değişiklik 12 Haziran'da da bir anayasa komitesi tarafından onaylanmıştı ancak Brezilya yasalarına göre, bu değişikliğin oylamaya gidebilmesi için bir komitenin onayına daha gerek görülüyor.
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