Obi-Wan Kenobi'nin yıldız oyuncusu ırkçı hakaretlere cevap videosu paylaştı

07 Haziran 2022 Salı, 17:16

Hayranları tarafından merakla beklenen Obi Wan Kenobi'nin dizisi 27 Mayıs tarihinde yayına girdi.

Dizinin yıldız oyuncusu Moses Ingram, dizinin 27 Mayıs tarihinden itibaren yayınlanmasından bu yana maruz kaldığı ırkçı hakaretler hakkında samimi bir video paylaştı.

Dizinin yapımcısı Lucasfilm ise, Ingram'a, nefretin tahmin edilebilir olduğunu ve oyuncunun kendini hazırlamasını söyledi.

Moses Ingram paylaştığı videoda, "Bilirsiniz. bu konuda kimsenin yapabileceği bir şey yok. Bu nefreti durdurmak için kimsenin yapabileceği bir şey yok. Hatta bu yüzden sizin önünüzde kendi amacımı sorguladığımı söylüyorum. Gerçekten bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum ama bu durum hakkında, sanırım beni rahatsız eden şey, içimde yaşadığım bir tür his diyebilirim. Bir de bana "sus ve kabul et" denilince, bilirsiniz "endişeli" yapıda biri değilim. Ben, bu durumu ortaya çıkarmak ve benim için bu durumu ortaya çıkaran insanlara teşekkür etmek istiyorum. Benim için sıradan bir durum ve kendimi geri kalanların yerine koyacağım." açıklamasında bulundu.