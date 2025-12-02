Öcalan'ın talep ettiği söylenmişti... SDG'li Abdi Türkiye'ye mi geliyor?

Terör örgütü PKK'nin Suriye'deki çatı örgütü Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) temsilcisi Mazlum Abdi, geçen hafta PKK bağlantılı medya organlarına yaptığı açıklamada, Türkiye’ye giderek PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek istediğini açıklamıştı.

Abdi, Öcalan’ın sürece dahil edilmesinin hem Ankara ile Suriye Kürtleri arasındaki gerilimi azaltabileceğini hem de bölgesel sorunların çözümüne katkı sağlayabileceğini öne sürdü.

"Öcalan, Suriye’nin kuzeydoğusundan temsilcilerin kendisini ziyaret etmesini istiyor" diyen ve geçen yıl örgüt liderinden bir mektup aldığını da dile getiren Abdi, bazı başlıkların yalnızca Öcalan’ın müdahalesiyle çözülebileceğini iddia etti.

"TÜRKİYE'YE GELİYORLAR" İDDİASI

Öte yandan, Suriye'nin kuzeyinde yayın yapan SDG'ye yakın medya organları, bültenlerinde çarpıcı bir iddiaya yer verdi.

Abdi ile birlikte SDG'nin üst düzey isimlerinden İlham Ahmed'in, gelecek ay Türkiye’yi ziyaret edecekleri öne sürüldü.

Fakat bu iddia, henüz Türk Dışişleri Bakanlığı tarafından resmen teyit edilmedi. Terör örgütünden de bu yönde bağlayıcı bir açıklama yok.

İddialara göre bu ziyaret, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile yapılacak bir görüşmeyi ve mart ayında SDG ile Şam yönetimi arasında imzalanan anlaşmanın devamı niteliğindeki yeni bir mutabakatın hazırlanmasını da içerecek.

İlham Ahmed

Suriye merkezli SDG medyası, Ankara’nın, özellikle 'PKK’ya yönelik siyasi söylemini değiştirmesi' de dahil olmak üzere, barış sürecine yönelik adımları 'olumlu' olarak nitelendirdi.

SDG'ye yakın medya kaynaklarında yer alan sürece yönelik beklentiler arasında, "Türkiye'de olası bir anayasa değişikliği, bu düzenlemeyle birlikte Öcalan’ın kontrollü ev hapsine alınması ve PKK mensuplarının yasal statüleri tamamen düzenlenmiş şekilde evlerine dönmeleri" yer alıyor.

"ÇÖZÜME KATKI SAĞLAYACAKSA..."

Londra merkezli Middle East Eye (MEE) haber portalında yer alan bilgilere göre, Mazlum Abdi, örgüt medyasına yaptığı açıklamada, Öcalan’la yüz yüze görüşmek istediğini açıkça dile getirdi. Abdi, sözlerine şöyle devam etti:

Öcalan’ın, Suriye’nin kuzeydoğusundan temsilcilerin kendisini ziyaret etmesini istediği söyleniyor. Biz de bu ihtiyacı hissediyoruz. Bu, hem sürece hem de Suriye’nin kuzey ve doğusundaki meselelerin çözümüne olumlu katkı sunar.

Abdi, kişisel olarak Türkiye’ye gitme ihtimali sorulduğunda ise şu yanıtı verdi:

Bu adım çözüm sürecine katkı sağlayacaksa neden gitmeyelim? Biz bunu olumlu karşılıyoruz.

MÜZAKERELER TIKANDI

Abdi, Beşar Esad’ın devrilmesinin ardından Şam'da kontrolü ele geçiren terör örgütü Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ile SDG'nin entegrasyonuna ilişkin görüşmeler yürüttüklerini, ancak mart ayında açıklanan anlaşmadan bu yana somut ilerleme sağlanamadığını kaydetti.

MEE'ye göre Ankara ve Şam yönetimi, Abdi’yi süreci yavaşlatmak ve 'federal sistem talebi' gibi yeni şartlar öne sürmekle suçluyor.

Abdi, Ekim ayında Şam yönetimi ve Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack ile yaptığı görüşmede, askeri konularda kısmi mutabakata varıldığını açıklamıştı.

Abdi, konuya ilişkin demecinde, “Askeri katılım konusunda anlaşma sağlandı. Detaylarda pürüz çıkma ihtimali olsa da genel olarak uzlaşı mevcut” ifadelerini kullanmıştı.

SDG 'BÖLÜNME' TALEP EDİYOR

Abdi, iki konunun kendileri için kritik olduğunun altını çizdi:

Yeni anayasanın Kürt haklarını nasıl güvence altına alacağı

Suriye’nin merkeziyetçi mi, yoksa adem-i merkeziyetçi/federal bir model mi benimseyeceği

Abdi, bu konuda net bir tanım yapılmadan kapsamlı bir uzlaşının mümkün olmadığını söyledi.

SDG elebaşı, federalizmi savunmaya devam ettiklerini ancak şu an 'gerçekçi ve kabul edilebilir' bir çözüm için çalıştıklarını belirterek sözlerini şöyle tamamladı: