Odessa'ya füze saldırısı: 3 kişi hayatını kaybetti

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, ülkenin Odessa şehrine düzenlenen füze saldırısında 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

AA
Yayınlanma: 14.06.2023 - 09:27
Odessa'ya füze saldırısı: 3 kişi hayatını kaybetti
Abone Ol google-news

Ukrayna Güney Operasyon Komutanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın, Karadeniz'den Odessa kentine 4 uzun menzilli yüksek hassasiyetli "Kalibr" füzesi fırlattığı belirtildi.

Açıklamada, füzelerden 2'sinin Ukrayna savunma sistemlerince vurulduğu kaydedildi.

2 füzenin ise Şevçenko İş Merkezi ve etrafındaki binalara hasar verdiği aktarıldı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamaya göre saldırıda 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Olay yerinde arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarının sürdürdüğü belirtildi.


Ukrayna Odessa

İlgili Haberler

Macron: Ukrayna'nın fethedilemeyeceği açıktır

Macron: Ukrayna'nın fethedilemeyeceği açıktır
Rusya ve Ukrayna arasında 189 esir takas edildi

Rusya ve Ukrayna arasında 189 esir takas edildi
Zelenski, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı saldırı başlattığını doğruladı

Zelenski, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı saldırı başlattığını doğruladı

En Çok Okunan Haberler